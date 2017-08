Unfall: Zwei Deutsche sterben auf Koh Samui

Bangkok. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Urlauber auf der Stelle tot. Koh Samui gehört zu den beliebtesten Inseln im Golf von Thailand. Viele Urlauber mieten sich dort Motorroller oder Motorräder. Immer wieder gibt es damit Unfälle. Die zwei Deutschen waren nach einem Bericht der Tageszeitung „Khao Sod“ Studenten, die während der Semesterferien in Thailand Urlaub machten. Zu ihrer Herkunft machte die Polizei keine näheren Angaben.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Lamai-Strands, einem der beliebtesten Strände an der Ostküste der Insel. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Dabei soll auch geprüft werden, ob der Fahrer des Geländewagens, ein 45-jähriger Russe, Schuld an dem Unfall trägt.

Von RND/dpa