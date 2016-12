Verkaufshit in den USA Darf es noch ein Stein in Leder sein?

Hannover. Dass Steine mitunter beliebte Urlaubs-Souvenirs sind, ist hinlänglich bekannt - zumal sie ja umsonst sind. Bislang zumindest. Denn derzeit entwickelt sich in den USA ein herrkömmlicher Stein aus der Gegend um Los Angeles zum absoluten Verkaufshit. Einzige Besonderheit: Das Naturaccessoire ist bis zur Hälfte von einem feschen Ledersäckchen umhüllt. Zu haben für schlappe 85 Dollar (80 Euro).

Was das soll? Darüber lässt der Hersteller, die US-Kette Nordstrom, selbst potentielle Kunden im Unklaren, gibt lediglich ein paar Anregungen: "Entscheiden Sie, ob Sie den Stein als Briefbeschwerer, Kommunikationsmittel oder schlicht als Kunstwerk nutzen wollen." Nur so viel sei garantiert, egal wo der Stein sich befinde, "er wird immer Aufmerksamkeit auf sich ziehen", versichert der Anbieter.

Stein mit eigenem Twitter-Account

Wofür er letztlich zu gebrauchen ist, scheint die Kunden ohnehin nicht zu jucken. Im Internet entwickelt sich das hübsche Steinchen in Leder derzeit zum Kult-Accessoire und besitzt sogar schon einen eigenen Twitter-Account. Und da erweist es sich als äußerst redselig: Demnach sei er bereits in die Today Show eingeladen worden, twittert der Lederstein, doch der Schauspieler "The Rock" (Schauspieler Dwayne Johnson) habe die Bühne nicht mit anderen super-sexy Steinen teilen wollen.

Der Erfolg scheint dem Steinchen trotz versäumten Auftritts garantiert. Laut CNN soll es in den USA bereits ausverkauft sein.

RND/caro