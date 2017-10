Vier Menschen sterben bei Zugunglück in Finnland

Helsinki. Bei einem Zugunfall in Finnland sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Zu dem Unglück kam es im Süden des nordeuropäischen Landes, wie die finnische Nachrichtenagentur FNB am Donnerstag berichtete. Acht Verletzte seien in der Stadt Raseborg in Krankenhäuser gebracht worden. Bei den Opfern soll es sich um Soldaten handeln.

Die Polizei bestätigte die Angaben zunächst nicht. Verteidigungsminister Jussi Niinistö schrieb am Donnerstag allerdings auf Twitter, der Tag habe mit „grauenvollen Nachrichten aus Raseborg“ begonnen.

Raseborg liegt ungefähr 85 Kilometer südwestlich von Helsinki.

