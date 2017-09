Wagen fliegt 28 Meter durch die Luft

Bietigheim-Bissingen. Dieser Unfall war filmreif – und man kann von Glück sagen, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ein 30-Jähriger ist mit seinem Auto in Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart gegen eine Ampel geprallt und dann 28 Meter durch die Luft geflogen. „Der Wagen wurde bei dem Zusammenstoß mit der Ampel regelrecht ausgehebelt“, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Der fliegende Wagen landete auf der Gegenfahrbahn und krachte dort gegen ein entgegenkommendes Auto eines 57-Jährigen. Beide Fahrer hatten bei dem Unfall am Sonntagabend letztlich Glück und wurden nur leicht verletzt. An den beiden Autos entstand Totalschaden, die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 45 000 Euro. Wieso der 30-Jährige gegen die Ampel fuhr, war zunächst unklar.

Von dpa/RND