Boston. Die Fans sind in heller Aufruhr. Adele, die singende Superstar aus Großbritannien, will nach dem Ende ihrer Welttournee eine Pause einlegen. Eine sehr lange. Die Ausnahmekünstlerin will zurück an die Universität, um ihre akademische Ausbildung zu beenden, verriet Adele bei einem Auftritt an der US-Ostküste in Boston. Die Fans staunten nicht schlecht. Für zehn Jahre will die 28-Jährige von der Bühne verschwinden.

„Ich will unbedingt auf die Universität gehen“, erzählte Adele. „Ich weiß, das klingt lächerlich, aber das ist wirklich ein Plan, den ich habe.“ Früher wurde sie schon einmal vor die Wahl gestellt: Plattenvertrag oder Uni? Sie entschied sich für die Musik – und verdiente Millionen.

Abschluss in Harvard? Warum nicht!

Sie könnte sich sogar vorstellen, in Boston ihren Abschluss zu machen. Die Eliteschule in Harvard habe schließlich einen spitzenmäßigen Ruf. „Aber ich will nicht, dass irgendjemand denkt, ich wäre smart genug, um in Harvard zu studieren“.

Ihr Promileben tauscht die 28-Jährige aber nicht einzig wegen eines Doktortitels ein. Ihr Sohnemann Angelo, gerade einmal drei Jahre alt, soll mehr von seiner Mama haben. Adele will mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. „Es tut mir leid, wenn ich für eine Weile verschwinde“, sagte sie zu ihren Fans und ergänzte an Angelo gerichtet, „ aber ich tue es für dich.“

Dass sich eine Auszeit von der Bühne durchaus lohnen kann, weiß die Britin mit der Megastimme. Zwischen ihrem Album „21“ und „25“ lagen auch vier Jahre, in denen sich Adele auf Privatleben konzentrierte. Die Platte schoss durch die Decke und wurde zu einem der erfolgreichsten Album aller Zeiten. Getreu dem Motto: Mach dich rar, das macht dich interessanter.

Von RND/cab