Hilden. In einem Schwimmbad in Hilden bei Düsseldorf sind am Sonntag schätzungsweise 15 bis 17 Menschen durch das Austreten von Chlorgas verletzt worden. Es gehe überwiegend um Kinder, sagte ein Polizeisprecher.

Das Schwimmbad mit etwa 500 Badegästen wurde von der Feuerwehr geräumt. Dies sei sehr ruhig und ohne jede Panik erfolgt. Die Verletzten hatten Atemwegsbeschwerden, mehrere von ihnen kamen ins Krankenhaus. Bei Kindern sei man natürlich besonders vorsichtig, sagte der Sprecher.

Mehr als 100 Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Einsatz, dazu 30 Polizisten. Der Polizeisprecher sagte, die Ursache des Vorfalls müsse noch untersucht werden, doch habe sich der Chlorgasaustritt ereignet, als ein Mitarbeiter des Bads mit der Dosierung für die Chloranlage beschäftigt gewesen sei. Zwei Badegäste berichteten der "Rheinischen Post", kurz nach dem Vorfall hätten viele Menschen Hustenanfälle gehabt.

Nach einiger Zeit sei keine Kontamination mehr feststellbar gewesen, sagte der Polizeisprecher. Deshalb hätten die Badegäste ins Schwimmbad zurückgehen und sich dort ankleiden können.

dpa