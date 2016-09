Das sind die besten Freizeitparks der Welt

Rust. Jedes Jahr kürt die amerikanische Fachzeitschrift „ Amusement Today“ mit dem „ Golden Ticket Award“ den besten Freizeitpark der Welt. In diesem Jahr freut sich ein deutscher Freizeitpark über die internationale Auszeichnung: Der Europa-Park Rust bei Freiburg, Deutschlands größter Freizeitpark, ist von der Expertenjury erneut zum „besten Freizeitpark weltweit“ gekürt worden.

Titel im dritten Jahr in Folge

Der Park holte den Titel im dritten Jahr in Folge und setzte sich damit gegen Vergnügungsparks aus der ganzen Welt durch, wie ein Sprecher der Organisatoren nach der Preisverleihung im US-Bundesstaat Ohio am Sonntag sagte. Der Europa-Park ist den Angaben zufolge der erste und bislang einzige Park in Europa, der diesen Preis erhalten hat.

Familienangebote und Neuheiten

Begründet wurde die Preisvergabe nach Rust mit dem Angebot für die ganze Familie sowie mit den regelmäßigen Neuheiten. Der Europa-Park zählt nach eigenen Angaben 3600 Mitarbeiter und jährlich 5,5 Millionen Besucher. Er wird als Familienunternehmen geführt.

Sauber und freundlich? Preise in 23 Kategorien

Nach Angaben des Weltverbandes der Freizeitindustrie ist die undotierte Auszeichnung der weltweit bedeutendste Preis der Branche. Er wird in insgesamt 23 Kategorien vergeben. Es werden unter anderem der sauberste, der freundlichste und der Park mit dem besten gastronomischen Angebot gekürt.

Das sind die weiteren Preisträger

Den meisten Spaß für Kinder bietet nach Angaben der Expertenjury „Idlewild & SoakZone“ in Ligonier im US-Bundesstaat Pennsylvania.

A "bounty" of FUN can be had at Captain Kidd's Adventure Galley! #idlewildsoakzone Ein von Idlewild Park (@idlewildpark) gepostetes Foto am 11. Aug 2013 um 10:38 Uhr

Als besonders kinderfreundlich wurde auch „Kings Island“ ausgezeichnet. Dort können sich die Kleinen in der “Best Kids’ Area“ austoben.

Best day of her life! #kingsisland #planetsnoopy Ein von erica avedikian (@marley981) gepostetes Foto am 11. Sep 2016 um 8:59 Uhr

Kulinarischen Hochgenuss bietet das „Knoebels Amusement Resort“ in Elsyburg, Pennsylvania. Das zumindest finden die Fachleute.

Today is awesome. • #amusementpark #knoebels #icecream #sprinkles #sundayfunday #rides #rainbowsprinkles #acolorstory Ein von Laura Whitman (@lulathrift) gepostetes Foto am 11. Sep 2016 um 11:07 Uhr

Der beste Wasserpark ist das „Schlitterbahn Waterpark Resort“ in New Braunfels, Texas. Zuletzt hatte ein Ableger des Resorts für Negativ-Schlagzeilen gesorgt: Ein Zahnjähriger war auf einer Wasserrutsche des Parks ums Leben gekommen.

Veni vidi vici #schlitterbahn #bahnstaff #bahnlove Ein von Mehmet Can Kaya (@metcankaya) gepostetes Foto am 12. Sep 2016 um 13:17 Uhr

Über die Auszeichnung der besten neuen Attraktion kann sich der Freizeitpark „Dollywood“ im US-Bundesstaat Tennessee freuen. Die Achterbahn „Lightning Rod“ sorgt offenbar für außerordentlichen Nervenkitzel.

yup...its that time. Tomorrow I will, hopefully, get to peel out on #lightningrod @dollywoodtn #coaster #rmc #rollercoaster #coasternerd.. damn technical ride rehersals Ein von I am AWESOME (@snypervision) gepostetes Foto am 1. Sep 2016 um 16:07 Uhr

Wer Wert auf Sauberkeit legt, ist im „Holiday World & Splashin’ Safari“ richtig. Der Park im US-Bundesstaat Indiana wurde als „Cleanest Park“ ausgezeichnet.

Holiday World today! #thunderbird #holidayworld Ein von Aaron Jones (@aaron199602) gepostetes Foto am 4. Sep 2016 um 9:10 Uhr

Von RND/dpa/are