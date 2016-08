Burkini-Verbote an französischen Stränden sich unrechtmäßig - Das hat Frankreichs Oberstes Verwaltungsgericht erklärt. In einer Grundsatzentscheidung setzte der Staatsrat in Paris am Freitag das im südfranzösischen Badeort Villeneuve-Loubet verhängte Verbot des muslimischen Ganzkörperbadeanzugs aus.