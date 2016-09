Düren. Eine Autofahrerin hat auf einem Parkplatz in Düren in Nordrhein-Westfalen 15 Fahrzeuge demoliert. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf mindestens 25.000 Euro.

Die 75-Jährige hatte nach Zeugenangaben am Donnerstag auf dem Parkplatz plötzlich stark beschleunigt und war gegen mehrere Autos geprallt. 15 Fahrzeuge wurden dabei beschädigt und teilweise aus ihrer ursprünglichen Parkposition verschoben, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau selbst erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallhergang hatte sie keine Erinnerungen, so die Polizei. Ihr Auto und weitere Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Von afp/RND