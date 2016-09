Berlin. Er freue sich darüber, da er bisher nicht viele Auszeichnungen erhalten habe, so Cleese. „Komödien sind nicht so respektiert wie Dramen. Charlie Chaplin hat nie einen Oscar bekommen“, sagte der 76-Jährige am Dienstagabend. Zwar habe er „keine Ahnung“, was die „Goldene Rose“ genau bedeute, aber er nehme den Preis gerne an, weil er so seiner „vierten und endgültigen“ Ehefrau Jennifer Wade Berlin zeigen könne – „und es werden alle Ausgaben übernommen“.

Auf die Reporterfrage, ob die Auszeichnung nicht etwas verfrüht komme, antwortete der 76-Jährige: „Das habe ich mir auch gedacht! Ich hoffe, ich lebe noch ein bisschen, also vielleicht bekomme ich ja irgendwann eine zweite Auszeichnung für das Lebenswerk.“

Cleese war in den Siebzigerjahren mit der Komikertruppe „Monty Python“ weltweit berühmt geworden, hatte später Filme wie „Ein Fisch namens Wanda“ und „Wilde Kreaturen“ gedreht. Auch in den „Harry-Potter“- und „James-Bond“-Filmen übernahm er Rollen.

Von dpa/RND/chs