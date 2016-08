Rüdesheim. Hintergrund sei eine Beziehungstat.

Die Flammen griffen auch auf das Gebäude über, in dem 14 Menschen gemeldet sind, zwei wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen. Ein 45-Jähriger hat laut Polizei "seine von ihm getrennt lebende Ehefrau vorsätzlich in Brand gesteckt". Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Mann selbst wurde bei dem Brand getötet. Er sei in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten, hieß es.

Die Kriminalpolizei und Spezialisten des Erkennungsdienstes sicherten die Spuren und begannen mit den Ermittlungen. Die Polizei suchte und vernahm Zeugen.

dpa