Beerwah. Der kleine Koala Shayne gedeiht in der „Obhut“ eines Plüschtiers als Mutterersatz prächtig. Das Jungtier war im östlichen Bundesland Queensland allein am Straßenrand gefunden worden, nachdem seine Mutter von einem Auto erfasst und getötet worden war, teilte das Tierkrankenhaus des Australia Zoo mit. „Er kam heute wieder zur Untersuchung zu uns, es geht ihm bestens“, sagte Sprecherin Elisha Dyck. „Er wiegt inzwischen 1,77 Kilogramm.“

Koala-Baby kämpft gegen Krähen um sein Leben

Shayne saß vermutlich auf dem Rücken seiner Mutter, als der Unfall passierte, und wurde wohl in das Gebüsch am Straßenrand geschleudert, glauben die Mitarbeiter des Zoos. Als er 20 Meter von der Unfallstelle entfernt entdeckt wurde, habe das Koala-Baby gerade versucht, sich gegen ein paar angreifende Krähen zu wehren.

Das Tier wird nun von Mitarbeitern aufgepäppelt. Damit er sich im Körbchen nicht so allein fühlt, haben sie ihm einen Plüsch-Koala dazugelegt. Shayne scheint sich damit wohlzufühlen. Der Zoo will ihn, wenn er größer ist, trainieren, damit er eines Tages wieder in die Wildnis zurückkehren kann.

Steve Irwin hat den Australia Zoo gegründet

Der Australia Zoo wurde von dem durch Naturfilme und Fernsehshows bekanntgewordenen Tierschützer Steve Irwin und seiner Frau Terri gegründet. Irwin kam 2006 bei Dreharbeiten am Great Barrier Reef durch den Stich eines Stachelrochens ums Leben.

Von AFP/RND