Im Rathaus des Berliner Bezirks Neukölln sind am Montagmorgen zwei Menschen durch Messerstiche verletzt worden. Ein Unbekannter hatte zunächst auf einen Rathausmitarbeiter eingestochen und dann auf einen Wachmann, der ihn an der Flucht hindern wollte. Beide Opfer kamen in ein Krankenhaus. Der Täter ist flüchtig.