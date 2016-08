Die dänische Popgruppe Lukas Graham ("Drunk in the Morning") hat vor ihren Auftritten ein ungewöhnliches Aufwärm-Ritual.

"Wir riechen an Bier, um die Stimmen richtig aufzuwärmen", verriet Frontmann Lukas Graham Forchhammer am Montag am Rande der Verleihung der MTV Video Music Awards.