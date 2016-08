New York. Vor einem Jahr war Taylor Swift (26) die große Gewinnerin der MTV Video Music Awards. Bei der Verleihung der Preise in Los Angeles holte sie vier Trophäen, darunter mit "Bad Blood" den Spitzenpreis "Bestes Video des Jahres".

Wenn in der Nacht zum Montag im New Yorker Madison Square Garden die Gala steigt, wird Swift auf der Bühne fehlen: Der Pop-Star ging in diesem Jahr bei den Nominierungen leer aus.

Top-Favoritin ist Superstar Beyoncé (34) mit elf Gewinnchancen, unter anderem in den Sparten Video des Jahres, Bestes Pop-Video und Bestes Video einer weiblichen Künstlerin. Die britische Sängerin Adele (28) folgt mit acht Nominierungen.

In der Hauptkategorie Video des Jahres treten neben Beyoncé ("Formation") und Adele ("Hello") auch Justin Bieber ("Sorry"), Kanye West ("Famous") und Drake ("Hotline Bling") an. In weiteren Sparten sind unter anderem Ariana Grande, Rihanna, Calvin Harris, Coldplay, Sia und posthum David Bowie nominiert.

Rihanna steht bereits für einen Ehrenpreis fest. Der auf Barbados aufgewachsenen Sängerin ("Work") wird der "Michael Jackson Video Vanguard Award" verliehen. Die Trophäe würdigt den Einfluss des Preisträgers auf die Musikszene. Sie wird in Erinnerung an den Videoclip-Vorreiter Michael Jackson vergeben. Zu früheren Gewinnern zählen Kanye West, Beyoncé, Justin Timberlake, und Madonna.

Auch einige Auftritte haben die Preisverleiher schon vorab angekündigt: Nach zehnjähriger Pause steht Pop-Prinzessin Britney Spears erstmals wieder auf der MTV-Bühne. Ariana Grande soll zusammen mit Nicki Minaj "Side to Side" zum Besten geben. Auch Nick Jonas soll einen seiner Hits singen.

Die MTV Video Music Awards werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Als Trophäe gibt es einen "Moonman", einen kleinen Astronauten auf dem Mond, der eine MTV-Fahne in der Hand hält.

dpa