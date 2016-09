Dänemark Erstmals Werfer an Autobahn-Brücke gefasst

In Dänemark wurden jetzt erstmals drei junge Werfer von Gegenständen an einer Autobahnbrücke gefasst. Die 16- bis 20-Jährigen gingen der Polizei am Mittwochnachmittag ins Netz, nachdem sie eine Spraydose von einer Brücke über die E45 bei Aarhus geschleudert hatten.