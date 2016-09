Prag. Die Trickserie lief am 9. September 1976 erstmals im ZDF, zuvor bereits in Japan. Die Titelmelodie spielte erst Karel Gott, später dann Helene Fischer ein.

Der 77-Jährige erzählte, wie es dazu kam: In Deutschland habe er zufällig seinen Freund und Komponisten Karel Svoboda (1938-2007) getroffen. "Er hat mich gefragt: Was machst du heute Nachmittag? - und ich habe geantwortet, dass ich einen Kaffee trinken gehe." Stattdessen führte der Weg ins Studio. "Die Aufnahme ist uns so hervorragend gelungen, dass wir in einer halben Stunde fertig waren", erinnert sich der Schlagertenor.

Den Erfolg des Songs über die Biene Maja "in einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit" sah Karel Gott damals nicht voraus. "Ich habe überhaupt nicht geahnt, wie populär das Lied in Deutschland werden würde", sagte er. "Von da an konnte keines meiner Konzerte in Deutschland ohne es auskommen."

Karel Gott hat nach Schätzungen weltweit mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft. Der Familienvater hat erst kürzlich eine Krebserkrankung überwunden.

