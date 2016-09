Los Angeles. Bei den Dreharbeiten zu der Filmkomödie "Pitch Perfect" lernten sie sich kennen, nun sind sie ein Ehepaar: Die Schauspieler Anna Camp (33) und Skylar Astin (28) haben sich am Wochenende in Kalifornien das Jawort gegeben, wie die US-Zeitschrift "People" am Sonntag berichtete.

Das Paar hatte sich im Neujahrs-Urlaub auf Hawaii verlobt. Weitere "Pitch Perfect"-Stars wie Elizabeth Banks und Rebel Wilson wohnten der Hochzeit bei.

"Riesigen Glückwunsch für Sky & Anna", schrieb Wilson am Sonntag zu einem Foto des Hochzeitspaares auf Instagram. "Was für eine absolut wunderbare Hochzeit", schwärmte die Schauspielerin. Banks postete ein Selfie von sich auf dem Weg zur Feier. Sie sei "total aufgeregt", an der Zeremonie teilzunehmen.

Camp, die auch aus TV-Serien wie "True Blood, "Good Wife" und "The Mindy Project" bekannt ist, hatte sich 2013 nach kurzer Ehe von dem Schauspieler Michael Mosley getrennt.

