Baden-Baden. Es folgen Kay One mit "Der Junge von damals" auf dem dritten Rang sowie Herzog mit "Vollbluthustler" auf dem vierten.

Der Jazz-Trompeter und Sänger Till Brönner landet mit "The Good Life" auf der Sechs, die US-Hardcore-Band A Day To Remember mit "Bad Vibrations" auf der Sieben.

In den Single-Charts bleibt die Französin Imany mit ihrem Sommerhit "Don’t Be So Shy" oben - zum zehnten Mal in Folge. Hinter ihr stehen unverändert DJ Snake feat. Justin Bieber ("Let Me Love You") und Felix Jaehn feat. Alma ("Bonfire").

Neueinsteiger bei den Singles sind die Sportfreunde Stiller, die mit "Das Geschenk" Platz 15 belegen, Clueso, der es mit "Neuanfang" auf Platz 48 schaffte, sowie Tim Bendzko mit "Keine Maschine" auf 55.

dpa