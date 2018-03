MiSch – Medien in der Schule

„Wieso gibt es eigentlich Bilder in der Zeitung?“ „Wie viele Redakteure arbeiten bei den Kieler Nachrichten?“ „Welche Schriftgröße ist am besten für eine Zeitung?“ Fragen über Fragen gab es beim MiSch-Besuch von KN-Volontärin Frida Kammerer in der Johann-Hinrich-Fehrs-Schule in Neumünster.