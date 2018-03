MiSch – Medien in der Schule

Es raschelt in der Klasse von Gundula Virchow. Die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Seekrug lesen in der neuen Ausgabe der Kieler Nachrichten. Die Klasse nimmt am MiSch-Projekt (Medien in der Schule) teil. Sie bekommt die Zeitung morgens ins Klassenzimmer geliefert - und nun Besuch aus Kiel.