Philadelphia. Bereits im Juni hatte er es bei einem Interview mit dem „Rolling Ston“e angekündigt – nun ist es offiziell: Der 66-jährige Cliff Williams hat sich nach der“ Rock Or Bust“-Tour per YouTube-Video von seinen Fans verabschiedet. „Es ist einfach Zeit für mich zu gehen, das ist alles.“ Sein Ausstieg habe nichts mit den aktuellen Änderungen in der Band zu tun, sagte Williams. „Es liegt nicht daran, dass wir Malcom, Phil oder Brian verloren haben“, betonte er. „Alles verändert sich, das ist es nicht. Die Zeit ist einfach reif, mit dem Touren aufzuhören.“

Der 66-Jährige freue sich einfach darauf, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und zu entspannen. „Zwischen den Tourneen hatten wir immer ein paar Jahre Pause, also weiß ich, wie ich das angehe“, sagte er. „Ich bin sehr dankbar, mit diesen Menschen zusammen gewesen zu sein und mit dieser Band diese Musik zu spielen.“

Williams hatte 1977 Mark Evans als Bassisten bei AC/DC ersetzt. In den vergangenen zwei Jahren wurde die Besatzung der Band allerdings ziemlich durcheinander gewirbelt: Gitarrist Malcolm Young musste die Band 2014 wegen eines Schlaganfalls und seiner Demenz-Erkrankung verlassen. Kurz darauf wurde bekannt, dass auch Drummer Phil Rudd nicht mehr zurückkehren würde. Rudd war in Neuseeland festgenommen worden, weil er unter Verdacht stand, den Mord an zwei Personen in Auftrag gegeben zu haben.

2015 dann der wohl größte Schock für die Fans: Der langjährige Sänger Brian Johnson, der 1980 zur Band stieß, durfte auf Anordnung seiner Ärzte nicht mehr auftreten, da er sonst bleibende Hörschäden riskiert hätte. Zuletzt stand Guns’N’Roses-Frontmann Axl Rose daher mit den australischen Hard-Rockern auf der Bühne.

Nun ist von der Originalbesetzung nur noch Gitarrist Angus Young dabei. Wie – und ob – es in Zukunft mit der Band weiter geht, bleibt abzuwarten.

