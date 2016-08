Los Angeles. Unter den Gewinnern ist auch der Absolvent der Kölner Kunsthochschule für Medien, Ahmad Saleh. Sein Kurzfilm "Ayny – My Second Eye" - eine deutsch-jordanische Koproduktion - erhält den Preis in der Kategorie "Bester Ausländischer Animationsfilm". Diese Sparte wurde in diesem Jahr neu geschaffen.

Die Trophäen für die Kurzfilme amerikanischer und internationaler Nachwuchsregisseure in insgesamt sieben Kategorien werden am 22. September in Kalifornien verliehen.

dpa