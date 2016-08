Bayreuth. "Dank des großen Erfolgs, den er dieses Jahr hatte" - so begründete Festspielleiterin Katharina Wagner die Entscheidung am Sonntag. Nelsons (37) hatte die Wagner-Oper in diesem Jahr wie auch im nächsten dirigieren sollen, war aber Ende Juni überraschend aus Bayreuth abgereist.

Haenchen war eingesprungen und hatte die diesjährige Saison mit dem "Parsifal" eröffnet. Die genauen Gründe für Nelsons' Abgang waren unklar geblieben. Wer die Oper von 2018 an dirigieren wird, gab Katharina Wagner noch nicht bekannt.

dpa