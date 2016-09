London. Richards selbst wird dabei auch immer wieder zwischendurch in Interview-Ausschnitten zu sehen sein. "Niemand hat bisher einen Fernsehsender übernommen. Mal sehen, wie es läuft", sagte Richards.

Ausgewählt hat Richards unter anderem bislang unveröffentlichtes Archivmaterial der Rolling Stones und einen "Director's Cut" der Richards-Biografie "The Origin of the Species". Das Programm ist von Freitag bis Samstag täglich von 19 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ) bis 4 Uhr morgens (5 Uhr MESZ) zu sehen.

dpa