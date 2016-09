Berlin. "Als ich das Drehbuch gelesen habe, war es wie ein Wiedertreffen", sagte sie bei der Deutschlandpremiere im Berliner Zoo Palast.

Schmal, fast zerbrechlich im schwarzen, hochgeschlitzten Kleid posierte Zellweger auf dem pinkfarbenen Teppich ausgiebig mit ihren Filmpartnern Colin Firth (55) und Patrick Dempsey (50) für die Fotografen. Dempsey schwärmte von Zellwegers Filmfigur. Sie sei offen, warmherzig, klug, einfühlsam und verständig. "Jeder verliebt sich in Bridget."

In der dritten Auflage des Kultstreifens geht es um die Frage, wer der Vater von Bridgets ungeborenem Baby ist: Ex-Freund Mark Darcy, gespielt von Colin Firth ("The King's Speech"), oder ihr neuer Liebhaber, gespielt von Patrick Dempsey ("Grey's Anatomy"). Am 20. Oktober kommt der Film bundesweit in die Kinos.

