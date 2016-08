Bayreuth. Nur für 2017 stehe inzwischen Hartmut Haenchen als "Parsifal"-Dirigent fest. Zu den Künstlern, die 2020 für den "Ring" kommen sollen, gebe es noch nichts bekannt zu geben.

2017: Nach "Ring"-Regisseur Frank Castorf holen die Festspiele in diesem Jahr einen weiteren Chef einer Berliner Bühne nach Bayreuth: Barrie Kosky, Intendant der Komischen Oper, wird die "Meistersinger von Nürnberg" inszenieren, sein Dirigent wird Philippe Jordan sein.

2018: In diesem Jahr ist ausnahmsweise einmal der Bühnenbauer die große Sensation: Kein Geringerer als Neo Rauch, Star der deutschen Kunstszene, wird der neuen "Lohengrin"-Inszenierung von Regisseur Alvis Hermanis ihren Look verpassen. Am Pult steht einmal mehr Bayreuths Haus- und Hofdirigent Christian Thielemann. Für die Besetzung der Elsa verhandeln die Festspiele mit Opern-Diva Anna Netrebko - was eine kleine Sensation wäre. Allerdings sagte Katharina Wagner dazu nur: "Wir sind im Gespräch."

2019: Über den neuen "Tannhäuser", der das Biogasanlagen-Desaster von Sebastian Baumgarten vergessen machen soll, ist bislang mit Tobias Kratzer nur der Regisseur bekannt. Wer im Jahr danach, also 2020, den neuen "Ring des Nibelungen" inszeniert und dirigiert - bleibt vorerst noch ein Rätsel. Als unwahrscheinlich gilt allerdings, dass Katharina Wagner selbst diese Mammutaufgabe übernehmen wird.

