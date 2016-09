Kiel. "Die Ereignisse von 1918 gehören zur demokratischen Entwicklung in Deutschland", sagte Kulturministerin Anke Spoorendonk (SSW). "Arbeiter und Soldaten erhoben sich im November 1918 gegen den unsinnigen Flottenbefehl, zu einer Entscheidungsschlacht gegen die britische Marine auszulaufen." In der Folge sei die Republik entstanden. Gerade in der heutigen

Zeit müsse daran erinnert werden, dass alle Bürger "eine Mitverantwortung für den Schutz unserer Demokratie tragen".

Der Historiker Peter Brandt erläuterte auf der Kabinettssitzung die Bedeutung des historischen Ereignisses. Die von den Matrosen ausgelöste Novemberrevolution und die daraus entstandene erste Demokratie auf deutschem Boden gehörten zum Kernbestand der modernen deutschen Freiheitsgeschichte. Diese habe im frühen 19. Jahrhundert begonnen, doch der Durchbruch zur parlamentarischen Republik sei erst im Herbst 1918 erfolgt. Diese Entwicklung sei nicht einfach Folge der militärischen Niederlage im Ersten Weltkrieg, sondern das Ergebnis einer veritablen, weitestgehend friedlichen Volksbewegung gewesen.

