Hamburg. Daneben gab es unter anderem Kostümversteigerungen, Theater-Rätsel Führungen hinter die Kulissen, Kinderschminken und Musicalworkshops. In elf Theatern war die Nacht schon am Nachmittag mit einem Familien- und Kinderprogramm gestartet. 50 Shuttle-Busse pendelten zwischen den verschiedenen Spielstätten. "Perfektes Wetter, prallvolles Programm" - die Veranstalter zogen am Sonntag eine positive Bilanz ihrer "herrlichen Theaternacht".

dpa