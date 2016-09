Ahnungsvoll verrätselte, freie Bildkompositionen treffen auf höchst klare, figürliche Skulpturen in der aktuellen Doppelausstellung Wechselspiel, die Ute Brennwald in ihrer Galerie in der Feldstraße eingerichtet hat. Die Arbeiten der beiden Künstlerinnen, die sich erst einen Tag vor der Vernissage kennen gelernt haben, könnten zwar unterschiedlicher kaum sein, harmonieren aber bestens miteinander.