Sie passieren immer wieder, diese Entdeckungen, die für Kunsthistoriker so etwas wie das Salz in der Suppe sind. Diese Geschichte spielt im Eutiner Ostholstein-Museums, wo Ulrich Schulte-Wülwer im Oktober 2014 für seine Forschungen nach Material im Magazin suchte, aber in eigener Sache nicht fündig wurde. Ein Fund, der sich als Glücksfall für das Museum erwies.