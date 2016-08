Blitz-Kritik: Festival am Strand

Rocken und Rappen gegen Rassismus: Wie schon vor fast genau einem Jahr, als die so genannte „Flüchtlingskrise“ auf ihrem Höhepunkt war, bezog unter dem Motto „No Nation – Just People!“ das 5. Festival am kleinen Strand, veranstaltet vom Kieler Anstatt e.V., Stellung gegen Fremdenhass und Rechtspopulismus.