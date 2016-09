Immer wieder gut für Entdeckungen ist das Kunstflecken-Festival in Neumünster. Der Name Ester Rada dürfte bisher nur wenigen Eingeweihten ein Begriff sein. Dazu zählen nun 320 Konzertgänger, die in der ausverkauften Werkhalle die aus Äthiopien stammende israelische Sängerin und Songschreiberin erlebten.