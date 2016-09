An David Garrett brauchen sich die Geister eigentlich nicht zu scheiden, denn die geigerischen Qualitäten stehen außer Frage. Aber sein selbstbenannt „weiter Musikgeschmack“ irritiert zumindest konservative Klassik-Fans. Die „Explosive“-Tour, die am 21. April 2017 um eine Zusatzvisite in der Kieler Sparkassen-Arena erweitert wird, hat aber allemal die Strahlkraft, Tausende glücklich zu machen.