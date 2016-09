„Schon mit zwölf habe ich Rudolf Serkins Max-Reger-Einspielung unter Ormandy von 1959 gehört, war sofort begeistert und hab’ mir gedacht: Das möchte ich unbedingt auch mal spielen." Der Brahms-Preisträger Gerhard Oppitz beginnt mit der Rarität in den Philharmonischen Konzerten am 11. und 12. September fohgemut seine Kieler Saison als „Artist in Residence“, in der in Zusammenarbeit mit den Musikfreunden noch ein Kammermusikabend (1. Oktober), Mozart (19./20. März) und ein Solo-Recital (1. April) folgen sollen.