Als die Queenz of Piano im vergangenen Jahr im Metro ihr Programm Tastenspiele vorstellten, erlebte man zwei hochbegabte Damen, die sich an ihren Flügeln eine Pianopointe nach der anderen zuspielten und ihr Publikum dabei locker um den Finger wickelten. Auch auf ihrem Flyer, der am Montag in den Stuhlreihen des halbvollen Kinosaals ausliegt, sind Anne Folger und Jennifer Rüth als musikalische Tischtennisspielerinnen abgebildet, bei denen es unübersehbar läuft.