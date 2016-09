Hamburg. In seinem autobiografisch gefärbten Buch schlage er einen Bogen von der Sowjetunion über Ostdeutschland nach Israel. "Er führt die klassische Vater-Sohn-Geschichte in den Bereich, in dem es auch um Loyalitätsfragen geht und um den Wert der Toleranz", heißt es in der Begründung der Jury. Dmitrij Kapitelman sei auf dem Weg, "eine eigenständige Stimme der deutschen Gegenwartsliteratur zu werden".

Mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis wird der beste Debütroman des Jahres 2016 ausgezeichnet. Insgesamt stellten sich acht Autoren dem Wettbewerb und präsentierten sich im "Debütantensalon" dem Hamburger Publikum. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung wird am Freitag in der Kühne + Nagel Europazentrale übergeben.

Kapitelman, 1986 in Kiew geboren, kam im Alter von acht Jahren mit seiner Familie nach Deutschland. Er studierte Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Leipzig und absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München. Derzeit arbeitet er als freier Journalist in Berlin und veröffentlicht Musik unter dem Künstlernamen "Dheema".

