Hamburg. 320 Filmemacher, Schauspieler und Produzenten wollen in die Hansestadt kommen, um vom 29. September an ihre Werke vorzustellen, wie das Team um Filmfestchef Albert Wiederspiel berichtete. "Wir bieten Weltkino in Hamburg", sagte Wiederspiel am Dienstagabend bei der Vorstellung des Programms. Die 24. Ausgabe des Filmfests läuft bis zum 8. Oktober in der Hansestadt. Auf die Vergabe ihres renommierten Douglas-Sirk-Preises verzichten die Hamburger diesmal.

dpa