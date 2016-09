Hamburg. In dem knapp zweistündigen Liederabend erhalten Flüchtlinge, vertreten durch das Publikum, von sieben Schauspielern einen Schnellkurs in deutscher Kultur. Zu Wort kommen unter anderem ein Pfarrer, ein türkischer Installateur, eine Polizistin und auch eine Islamforscherin. Die Lieder reichen von Volksliedern wie "Froh zu sein bedarf es wenig" über das Meistersingerfinale von Richard Wagner bis zum melancholischen "Die Gedanken sind frei". Dabei gelingt es Wittenbrink, politisch unkorrekt den Finger in die Wunde zu legen und sowohl nach rechts als auch nach links auszuteilen.

dpa