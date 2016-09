Hamburg. Rund 250 Kinder kamen zur Preisverleihung in die St.-Katharinen-Kirche, wo die 66-Jährige im Anschluss auch aus ihrem neuen Kinderkrimi "Thabo. Detektiv und Gentleman - Die Krokodil-Spur" las.

Der Preis zeichnet Autoren aus, die nicht nur regelmäßig für Kinder und Jugendliche publizieren, "sondern sie mit ihren Liveauftritten ganz besonders für das Buch, für Geschichten begeistern zu wissen und so im besten Fall zum eigenen Lesen anregen", wie die Veranstalter erklärten. Er ist nach einem der bekanntesten plattdeutschen Hamburg-Lieder ("An de Eck steiht 'n Jung mit 'n Tüdelband") benannt. Im vergangenen Jahr ging die Ehrung an Cornelia Funke.

dpa