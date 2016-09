Berlin/Lübeck. ""Northern Lights" sind Geschichte." Das letzte Konzert gibt die vierköpfige Band um Frontmann Nay demnach am kommenden Wochenende im Rahmen der 12. Ahrenshooper Filmnächte in Mecklenburg-Vorpommern. Derweil feilten die Musiker bereits an einem neuen Projekt, hieß es. Zuletzt begleitete die Band einen Stummfilm bei den Ufa Filmnächten in Berlin. Jonas Nay steht derzeit für die Komödie "Kuddelmuddel" vor der Kamera.

dpa