Beifall im Stehen und Bravorufe für Anna Netrebko in Hamburg: Das Konzert der russischen Star-Sopranistin und ihres Ehemanns, Tenor Yusif Eyvazov, am Sonntagabend in der voll besetzten Laeiszhalle der Hansestadt ist zum triumphalen Fest für Ohren und Augen geraten.