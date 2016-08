Hamburg. Jubilar Scheibner strotzte vor Energie und sorgte für viele Lacher, als er aus seiner gerade erschienenen Autobiografie "In den Himmel will ich nicht!" vorlas. Mit seinen vier Begleitmusikern spielte er zudem seine bekanntesten Lieder, darunter seinen Durchbruchs-Hit "Ich mag so gern am Fließband stehn", die Anti-Atomkraft-Ballade "Achterndiek" und das Satire-Stück "Das macht doch nichts, das merkt doch keiner".

Auch für einen Moment der Rührung war Platz, als Scheibner mit "Im freien Fall" vom neuen Album "Und plötzlich ist der Himmel wieder offen" ein Lied über die Vergänglichkeit des Lebens darbot. Mit seinem Programm "Skandale und Liebe - Das Beste und Neueste aus 80 Jahren" ist Scheibner ab 14. September auf Deutschlandtournee.

dpa