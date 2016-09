Kabarettist Matthias Brodowy Viel Streit, aber wenig Kultur

Der Kopf steckt voll. „120 Minuten Text“, sagt Kabarettist Matthias Brodowy über sein neues Programm „Gesellschaft mit beschränkter Haltung“, an dem er gerade noch arbeitet. Wie er sich so viel Stoff merken kann? Ganz einfach: „Muss ja!“. Am Freitag ist Vorpremiere im Lutterbeker.