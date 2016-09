Katholiken aus ganz Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg treffen sich an diesem Sonntag (11. September) zur 64. Ansveruswallfahrt. Von der evangelischen Kirche St. Georg auf dem Berge in Ratzeburg wollen sie mit Erzbischof Stefan Heße zum rund fünf Kilometer entfernten Ansveruskreuz in Einhaus pilgern.