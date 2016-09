Matthias Brodowy im Lutterbeker Die Denkfehler der Menschheit

Es sind sowieso immer die anderen, die keine Haltung haben. Alle, die sich am heutigen Abend eine Karte für das politische Kabarett von Matthias Brodowy im gut gefüllten Lutterbeker gekauft haben, gehören zum erlauchten Kreis derjenigen, die „Haltung bewahren in einer Gesellschaft mit beschränkter Haltung“, so Brodowy eingangs.