Max Raabe und das Palast Orchester in Kiel:

Wenn ein Konzert am letzten Tag der Woche um 18 Uhr beginnt, kann man vorher noch gut bei Oma Kaffee trinken, sie mit ins Kieler Schloss nehmen und vor Einbruch der Dunkelheit wieder zuhause abliefern. Lässt man den Blick am Sonntag durchs gutbesuchte Kieler Schloss schweifen, gewinnt man den Eindruck, dass es hier und da wohl auch so gewesen sein wird beim Auftritt von Max Raabe und seinem Palast Orchester.