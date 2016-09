Das Publikum im ausverkauften Kieler Schloss war schon Wachs in seinen Händen, als er noch gar nicht auf der Bühne stand: Chris Tall, der preisgekrönte Hamburger Nachwuchs-Comedian, moderierte seinen Auftritt aus dem Off an und reagierte auch ohne Sichtkontakt genauso spontan auf seine Fans wie im weiteren Verlauf seines Programms „Selfie von Mutti“.