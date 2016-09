Hamburg. Mit ihm als Präsident sei die Musikhochschule für die Zukunft bestens aufgestellt.

Der Komponist und Dirigent Prof. Lampson hat die Leitung der 1950 als "Staatliche Hochschule für Musik" gegründete Hochschule 2004 übernommen. Die HfMT bietet ihren rund 1200 Studierenden eine künstlerisch-wissenschaftliche Ausbildung in allen Bereichen der Musik und des Theaters, aber auch in Musikpädagogik, Musikwissenschaft, Musiktherapie sowie Kultur- und Medienmanagement an, und ist an den Lehramtsstudiengängen beteiligt. Der gebürtige Koblenzer Lampson lebt nach eigenen Angaben mit seiner Frau Alexandra von Weyhe, mit der er seit 1978 verheiratet ist, und den gemeinsamen fünf Kindern in Rosengarten bei Hamburg.

dpa