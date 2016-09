Mit Konzerten auf dem Kiez und einem neuen Musikpreis hat das Hamburger Reeperbahnfestival am Mittwochabend begonnen. Zum Start in die elfte Runde des Clubfests auf St. Pauli stellten die Veranstalter ihre frisch ins Leben gerufene Auszeichnung für Talente der internationalen Musikszene vor: Erstmals wird in diesem Jahr der "Anchor"-Award vergeben.